Россиянам рассказали о способе сбить цену на аренду квартиры

Эксперт Порфенкова: снизить цену за аренду квартиры можно, если увеличить срок проживания

Чтобы сбить цену на аренду квартиры, нужно проанализировать предложение в районе и предложить более длительный срок проживания. О таком способе снизить стоимость в разговоре с РИАМО россиянам рассказала эксперт по недвижимости Юлия Порфенкова.

Эксперт отметила, что некоторые собственники выставляют цену на аренду своего жилья, не проверяя предложение на рынке. Можно просить их снизить стоимость, если цена завышена в сравнении с другими объектами в том же районе. Для наглядности можно показать конкретные объявления.

По словам специалиста, почти любой собственник ищет жильцов, чтобы сдать квартиру на длительный срок. Снижение стоимости можно обсуждать за счет увеличения периода аренды на год и больше. «Еще один вариант получить скидку на аренду квартиры —предложить оплату на несколько месяцев вперед. Как правило, сегодня собственники жилья на столичном рынке недвижимости охотно идут на такие условия», — уточнила Порфенкова.

Ранее стало известно, что с лета 2023 года собственникам квартир в России будет сложнее выселить из них нарушающих правила арендаторов. Сейчас арендодатель может самостоятельно расторгнуть договор, только исходя из закрытого перечня случаев.