В Госдуме допустили затягивание конфликта на Украине до 2028 года

Депутат Госдумы Гурулев: конфликт на Украине продлится еще пять лет, до 2028 года

Вооруженный конфликт на Украине может продлиться до 2028 года. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире Первого канала.

«Теперь насчет конца (…) этого конфликта. (…) По мне, он вообще еще лет пять будет», — сказал депутат.

По словам депутата, после потери украинской армией способности вести боевые действия в конфликт вступят иностранные войска, стоящие в Польше.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об угрозе новой мировой войны из-за Украины. Также он выразил уверенность в том, что в будущем Украина прекратит свое существование в нынешнем виде. Одним из возможных вариантов развития событий он назвал раздел Украины между Россией и рядом европейских стран.