В Совфеде порассуждали о «языке тела» на встрече Блинкена и Си Цзиньпина

Сенатор Пушков порассуждал о «языке тела» на фото со встречи Блинкена и Си Цзиньпина

Член Совфеда России Алексей Пушков прокомментировал встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы КНР Си Цзиньпина в своем Telegram-канале.

Сенатор опубликовал фотографию рукопожатия политиков и порассуждал о «языке тела». «Сразу понятно, кто есть кто, очевидна разница в весовых категориях и кому от другого что-то нужно», — написал он.

Блинкен прибыл в Китай 18 июня, этот его визит в КНР стал первым в качестве главы Госдепа США. 19 июня госсекретарь США на встрече с главой КНР заявил, что Вашингтон отказывается поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с Пекином. Также он сказал, что США не намерены устраивать новую холодную войну с Китаем.