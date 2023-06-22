СК рассказал о выпущенных ВСУ ракетах по мосту между Крымом и Херсоном

ВСУ атаковали четырьмя ракетами мост через реку Чонгар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракеты по мосту между Крымом и Херсонской областью. Об этом в четверг, 22 июня, «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

По данные следствия, речь идет о мосте через реку Чонгар, всего ВСУ выпустили четыре ракеты по цели. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал французскую маркировку на обломках ударившей по мосту ракеты. На опубликованных кадрах видно осколок ракеты с маркировкой MBDA France.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. По его информации, сейчас специалисты-взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса.

Удар по Чонгарскому мосту, соединяющему полуостров Чонгар в Херсонской области с Джанкойским районом Крыма, был нанесен утром 22 июня.