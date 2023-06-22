Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:41, 22 июня 2023Силовые структуры

СК рассказал о выпущенных ВСУ ракетах по мосту между Крымом и Херсоном

ВСУ атаковали четырьмя ракетами мост через реку Чонгар

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракеты по мосту между Крымом и Херсонской областью. Об этом в четверг, 22 июня, «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

По данные следствия, речь идет о мосте через реку Чонгар, всего ВСУ выпустили четыре ракеты по цели. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал французскую маркировку на обломках ударившей по мосту ракеты. На опубликованных кадрах видно осколок ракеты с маркировкой MBDA France.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. По его информации, сейчас специалисты-взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса.

Удар по Чонгарскому мосту, соединяющему полуостров Чонгар в Херсонской области с Джанкойским районом Крыма, был нанесен утром 22 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости
    На осколках ударившей по Чонгарскому мосту ракете увидели французскую маркировку
    На пропавшем батискафе «Титан» в ближайшие часы закончится кислород
    Россиянам рассказали о способе сбить цену на аренду квартиры
    О пропавшем среди обломков «Титаника» батискафе покажут фильм
    Рогов рассказал об атаке ВСУ на Запорожскую область
    В ЕС уточнили детали запрета поставок нефти по «Дружбе»
    В Подмосковье экс-сотрудник МВД сбил велосипедиста и ударил его ножом
    Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России
    МИД России обвинил США в плагиате нового формата ДСНВ
    В УЕФА выразили надежду на возвращение российских команд к турнирам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.