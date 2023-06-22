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09:46, 22 июня 2023Бывший СССР

Российские разведчики отразили 30 атак дронов за одно утро

Разведчики Восточного военного округа приняли бой и отразили 30 атак дронов за одно утро

Кадр: telegram-канал Zvezdanews

Разведчики Восточного военного округа приняли бой с наступающим подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем отразили 30 атак дронов на свои позиции. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Сначала по позициям российских военных ударила артиллерия, затем выдвинулся взвод ВСУ. После боя он отступил с потерями.

«Начался массовый прилет квадрокоптеров. Квадрокоптеры сбрасывали разного рода гранаты, поражающие элементы», — рассказал командир российских разведчиков, отметив, что всего атак было около 30, никто из военных не пострадал.

Ранее стало известно, что после начала наступления ВСУ ведущий военный госпиталь Украины начал принимать на 20 процентов больше пациентов. Осколочные ранения встречаются наиболее часто у привезенных солдат ВСУ.

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    Алевтина Запольская
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