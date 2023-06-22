Туристов стали пускать на предполагаемое место убийства Цезаря

В Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Юлия Цезаря

На площади Торре-Арджентина в Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Юлия Цезаря. Об этом пишет газета The Guardian.

На этом месте находятся четыре храма III века до нашей эры и остатки Театра Помпея. Возле последнего по легенде в 44 году до нашей эры заговорщики напали на правителя. И тогда он якобы воскликнул: «И ты, Брут?», когда увидел среди них своего друга.

Раньше осмотреть эти объекты можно было только издалека — руины расположены ниже уровня современной улицы. Теперь же к ним ведет пешеходная дорожка.

Ранее сообщалось, что австралийская путешественница надела откровенное платье для прогулки по Риму и разгневала пользователей сети. 26-летняя Джеки Ходж для прогулки выбрала белое мини с открытыми плечами и спиной и не смогла попасть в некоторые римские достопримечательности. Например, туристка пожаловалась, что ее не пустили в Ватикан из-за нескромной одежды.