В России рассказали о новых международных партнерах страны

Сенатор Карасин: Россия ведет работу по выстраиванию новых международных отношений

Россия ведет активную работу по выстраиванию новых международных отношений. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил перспективные международные связи России.

Сенатор отметил, что у России сегодня много стратегических партнеров.

«Например, к ним относится Белоруссия, с которой у нас Союзное государство. Также у нас стратегическое партнерство с Китаем. У нас стратегические планы по структуре БРИКС. Помимо этого, в рамках Шанхайской организации сотрудничества мы ведем работу по налаживанию взаимовыгодного стратегического партнерства и так далее», — перечислил собеседник «Ленты.ру».

Также Карасин отметил, что Россия уделяет повышенное внимание выстраиванию отношений с Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

«Помимо этого, мы развиваем активную связь с арабским миром, с Африкой и с Организацией исламского сотрудничества. То есть работа [по выстраиванию отношений] ведется», — заключил сенатор.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна является стратегическим партнером России. Он отметил, что цель республики — оставаться с Москвой в тесном контакте и укреплять взаимное сотрудничество.

При этом Токаев отмечал, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство, поскольку он уже состоит в других интеграционных объединениях, прежде всего в Евразийском экономическом союзе.