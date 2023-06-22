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05:42, 22 июня 2023Бывший СССР

Российский военный спас колонну с боеприпасами от обстрела ВСУ

Старший прапорщик ВС РФ Иванов спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела ВСУ

Фото: РИА Новости

Старший прапорщик группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» Павел Иванов спас колонну с боеприпасами от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Олег Чехов, передает РИА Новости.

Как сообщил Чехов, колонна автомобилей взвода обеспечения подверглась минометному обстрелу. Иванов, который уже имел боевой опыт, быстро обнаружил в небе беспилотник противника, ведущего корректировку огня по колонне. «Получив приказ незамедлительно укрыть технику в ближайшей лесополосе, военнослужащие взвода под руководством прапорщика Павла Иванова сбили беспилотник противника огнем из стрелкового оружия», — добавил Чехов.

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