Группировка «Восток» уничтожила танки, броневики и живую силу ВСУ у Макаровки

Российские военнослужащие группировки «Восток» нанесли поражение украинским военным, готовившимся к наступлению на южнодонецком направлении. Об том сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что передовыми подразделениями группировки войск «Восток» было нанесено огневое поражение по скоплениям техники и живой силы противника, готовившейся к наступлению в районе Макаровки. «Уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила националистов», — заявил Чехов.

Также он рассказал, что силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новоселки. Кроме этого, расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» сбил беспилотник «Лелека».

Минобороны сообщило об отбитой атаке украинских войск у Новоданиловки на запорожском направлении. Отмечается, что противник отступил, понеся потери в живой силе и технике.