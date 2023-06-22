Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:39, 22 июня 2023Ценности

Стилист Рогов обругал наряд Анны Семенович с премии RU.TV

Стилист Александр Рогов обругал короткое платье-пиджак Анны Семенович с премии RU.TV

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский стилист Александр Рогов раскритиковал наряд певицы, телеведущей и актрисы Анны Семенович с музыкальной премии канала RU.TV. На эту тему он высказался в беседе с моделью Машей Миногаровой, которая опубликована на его YouTube-канале ROGOV Live.

Манекенщица и Рогов обсудили образы знаменитостей с упомянутого мероприятия, которое состоялось в мае в Москве. Тогда Семенович появилась на красной ковровой дорожке в коротком платье-пиджаке темного синего цвета в сочетании с алыми туфлями на каблуках. При этом ее волосы собрали в хвост, а на губы нанесли ярко-красную помаду.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Автор шоу обругал одежду телезвезды — по его мнению, вещь не подошла к ее типу фигуры. «У меня очень много вопросов к стилистам Анны. Знаете ли вы о том, что такое пропорции и акценты? — отметил эксперт. — Анна Семенович — обладательница очень пышной груди, и я понимаю, что это ее фишка, но в этом случае мы получили некомплиментарный треугольник».

В мае Ольга Серябкина пришла на премию RU.TV в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Певица пришла на церемонию в приталенном пиджаке с глубоким декольте и прозрачных брюках, оформленных кружевами и юбкой. При этом можно заметить, что на звезде отсутствует бюстгальтер.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    На осколках ударившей по Чонгарскому мосту ракете увидели французскую маркировку
    На пропавшем батискафе «Титан» в ближайшие часы закончится кислород
    Россиянам рассказали о способе сбить цену на аренду квартиры
    О пропавшем среди обломков «Титаника» батискафе покажут фильм
    Рогов рассказал об атаке ВСУ на Запорожскую область
    В ЕС уточнили детали запрета поставок нефти по «Дружбе»
    В Подмосковье экс-сотрудник МВД сбил велосипедиста и ударил его ножом
    Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России
    МИД России обвинил США в плагиате нового формата ДСНВ
    В УЕФА выразили надежду на возвращение российских команд к турнирам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.