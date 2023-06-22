Стилист Рогов обругал наряд Анны Семенович с премии RU.TV

Стилист Александр Рогов обругал короткое платье-пиджак Анны Семенович с премии RU.TV

Российский стилист Александр Рогов раскритиковал наряд певицы, телеведущей и актрисы Анны Семенович с музыкальной премии канала RU.TV. На эту тему он высказался в беседе с моделью Машей Миногаровой, которая опубликована на его YouTube-канале ROGOV Live.

Манекенщица и Рогов обсудили образы знаменитостей с упомянутого мероприятия, которое состоялось в мае в Москве. Тогда Семенович появилась на красной ковровой дорожке в коротком платье-пиджаке темного синего цвета в сочетании с алыми туфлями на каблуках. При этом ее волосы собрали в хвост, а на губы нанесли ярко-красную помаду.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Автор шоу обругал одежду телезвезды — по его мнению, вещь не подошла к ее типу фигуры. «У меня очень много вопросов к стилистам Анны. Знаете ли вы о том, что такое пропорции и акценты? — отметил эксперт. — Анна Семенович — обладательница очень пышной груди, и я понимаю, что это ее фишка, но в этом случае мы получили некомплиментарный треугольник».

В мае Ольга Серябкина пришла на премию RU.TV в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Певица пришла на церемонию в приталенном пиджаке с глубоким декольте и прозрачных брюках, оформленных кружевами и юбкой. При этом можно заметить, что на звезде отсутствует бюстгальтер.