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21:37, 22 июня 2023Мир

В США призвали приравнять возможное применение РФ ТЯО на Украине к атаке на НАТО

Сенат США призвал приравнять возможное применение Россией ТЯО на Украине к атаке на НАТО
Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: Nathan Howard / Reuters

В Сенате США подготовили резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине к нападению на НАТО. Об этом сообщил республиканец от штата Южная Каролина, один из авторов документа Линдси Грэм, передает ТАСС.

В соответствии с документом, если Россия, Белоруссия или доверенное лицо России «подорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или попытаться сломить волю украинского народа», подобные действия следует рассматривать как нападение на Североатлантический альянс, объяснил сенатор.

Грэм добавил, что в случае такого развития событий, Москве следует ждать «массированного ответа от НАТО», поскольку Россия «будет находиться в состоянии войны» с альянсом.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит угрозы ядерной войны в размещении российского ТЯО в Белоруссии.

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    Марина Совина
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