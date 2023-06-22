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14:48, 22 июня 2023Забота о себе

Диетолог дала россиянам совет насчет употребления шаурмы

Диетолог Соломатина: шаурму лучше готовить дома, а не покупать

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Любителям шаурмы стоит отказаться от ее покупки в небольших палатках и начать готовить самостоятельно из полезных, а главное качественных продуктов. Другой вариант — покупать блюдо только в проверенных заведениях, где соблюдаются все санитарные правила. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила диетолог Елена Соломатина.

«Если шаурма сделана правильно, желательно, у себя на кухне, то ничего плохого в ней нет. Это ведь классическое блюдо из пресного теста с мясом и салатом, если используются еще и качественные соусы, то это вообще отлично, — считает диетолог. — Другое дело, что чаще всего заведения, которые готовят это блюдо, не нацелены на высокое качество».

Соломатина допустила, что мясо, из которого готовится шаурма, нередко может быть ненадлежащего качества, кроме того, могут быть и проблемы с термической обработкой.

«Есть вопросы и к санитарии. На той же дощечке, на которой режут овощи, могли ранее резать сырое мясо. Сотрудники могут не мыть руки, не менять перчатки. Сомневаюсь, что у всех есть медицинские книжки. Не всегда в таких палатках есть вода или желание ей пользоваться. Так что шаурму лучше делать дома или покупать в уважаемых заведениях», — уверена диетолог.

Она добавила, что полезная шаурма должна быть приготовлена из нежирного мяса, например, куриной грудки без кожи, с содержанием большого количества овощей, в идеале, с домашним майонезом. Но главное — чтобы все продукты были свежими и проходили качественную обработку.

Ранее стало известно, что россияне стали в два-три раза чаще есть шаурму. Спрос на нее вырос в два-три раза на фоне подорожания других видов фастфуда. С января по март 2023 года число покупок блюда увеличилось на девять процентов.

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    Варвара Кошечкина
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