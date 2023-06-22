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18:44, 22 июня 2023Из жизни

Эндокринолог предупредила об опасности сахарозаменителей

Врач Молоткова предупредила о риске развития ожирения при употреблении сахарозаменителей

Фото: Christian Ohde / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Заменители сахара в пище повышают риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний и неэффективны для снижения веса, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Врач-эндокринолог Мария Молоткова в беседе с «Лентой.ру» предупредила об опасности сахарозаменителей и рассказала, как уберечь себя от нежелательных последствий.

По словам Молотковой, неправильно думать, что заменители сахара — надежный способ снизить количество потребляемых калорий и сбросить вес. «Продукты, содержащие некоторые сахарозаменители, действительно содержат меньше калорий, чем те, в которых используется обычный сахар. При этом, по результатам нескольких исследований, люди, которые постоянно употребляют сахарозаменители, в долгосрочной перспективе зачастую увеличивают массу тела, а значит, находятся в группе риска развития как ожирения, так и диабета второго типа и ассоциированных с ними сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила она.

В ряде случаев, продолжила врач, сахарозаменители могут негативно влиять на организм человека. По ее словам, в научном сообществе активно обсуждается влияние сахарозаменителей на микробиоту кишечника, состав которой, в свою очередь, также может влиять на развитие ожирения и диабета. Кроме того, регулярное употребление продуктов с сахарозаменителем влияет на то, сколько ест человек, а значит, и на развитие ожирения.

Как правило, люди активно используют сахарозаменитель при избыточном весе или при ожирении, таким образом стараясь сократить количество потребляемых за день калорий и сбросить лишний вес. Замечая, что калорийность конкретного продукта с сахарозаменителем низкая, человек потребляет больший объем продуктов. При регулярном потреблении сахарозаменителей тяга к сладкому только возрастает. Это в свою очередь способствует набору веса

Мария Молотковаврач-эндокринолог

Мария Молоткова отмечает, что в рацион вместо искусственных сахарозаменителей можно ввести натуральные подсластители, например фруктозу и другие. «Чтобы сделать продукты слаще, можно использовать фруктозу, предпочтительны свежие фрукты, поскольку в них содержится много клетчатки. В рационе также можно использовать стевию, она является натуральным сахарозаменителем, имеет практически нулевую калорийность и в 300 раз более сладкий вкус, по сравнению с сахаром», — сказала специалистка.

Однако, как в случае с искусственными сахарозаменителями, так и натуральными, Молоткова порекомендовала придерживаться нормы и употреблять ограниченное количество сладких продуктов в день. «Замена обычного сахара для снижения лишнего веса работает, только когда соблюдается баланс в рационе и человек придерживается физической активности», — объяснила врач.

Молоткова добавила, что при лечении серьезных форм ожирения недостаточно корректировать питание, использовать сахарозаменители и заниматься спортом. «Доказано, что ожирение — опасное хроническое рецидивирующее заболевание, провоцирующее развитие диабета второго типа, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний. Лечение ожирения — комплексная работа команды специалистов (диетологов, эндокринологов, терапевтов, бариатрических хирургов, психологов)», — заключила она.

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    Александра Лисица
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