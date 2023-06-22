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19:19, 22 июня 2023Ценности

Стилист Рогов назвал главный модный аксессуар лета

Стилист Александр Рогов назвал «надувные» очки бренда Loewe главным летним аксессуаром

Фото: LOEWE

Российский стилист Александр Рогов назвал главный модный аксессуар лета 2023 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает более 133 тысяч подписчиков.

По мнению эксперта, данного звания удостоились «надувные» очки испанского бренда Loewe в массивной выпуклой оправе. Свои выводы эксперт проиллюстрировал снимками с образами, которые дополнял указанный предмет в различных цветах. В том числе его носили модели Эмили Ратаковски, Наоми Кэмпбелл и Кайли Дженнер.

Подписчики высказались о новом тренде в комментариях. «Мне безумно нравится», «Никак. Фриковатые», «Я так каждый раз говорю на новые тренды моды, а потом покупаю», «В черном цвете — любовь», «Выглядят довольно необычно и интересно, но, мне кажется, самое главное — подобрать правильный образ под них, так как они могут выглядеть с некоторыми вещами дешево и совершенно неуместно», — отметили пользователи сети.

Ранее стилистка Ольга Ким назвала россиянкам устаревшую к лету 2023 года обувь. Специалистка отметила, что к данному моменту утратили актуальность модели на тонкой подошве, фасоны с перфорацией, а также с круглым или закругленным носом.

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    Алина Гостева
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