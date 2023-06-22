Стилист Рогов назвал главный модный аксессуар лета

Стилист Александр Рогов назвал «надувные» очки бренда Loewe главным летним аксессуаром

Российский стилист Александр Рогов назвал главный модный аксессуар лета 2023 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает более 133 тысяч подписчиков.

По мнению эксперта, данного звания удостоились «надувные» очки испанского бренда Loewe в массивной выпуклой оправе. Свои выводы эксперт проиллюстрировал снимками с образами, которые дополнял указанный предмет в различных цветах. В том числе его носили модели Эмили Ратаковски, Наоми Кэмпбелл и Кайли Дженнер.

Подписчики высказались о новом тренде в комментариях. «Мне безумно нравится», «Никак. Фриковатые», «Я так каждый раз говорю на новые тренды моды, а потом покупаю», «В черном цвете — любовь», «Выглядят довольно необычно и интересно, но, мне кажется, самое главное — подобрать правильный образ под них, так как они могут выглядеть с некоторыми вещами дешево и совершенно неуместно», — отметили пользователи сети.

Ранее стилистка Ольга Ким назвала россиянкам устаревшую к лету 2023 года обувь. Специалистка отметила, что к данному моменту утратили актуальность модели на тонкой подошве, фасоны с перфорацией, а также с круглым или закругленным носом.