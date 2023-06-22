Командир Т-90М рассказал о тактике военных ВСУ при виде этого танка

Командир Т-90М с позывным Перун: при виде российских танков бойцы ВСУ зарываются в землю

Огневая мощь российских танков Т-90М, задействованных в ходе специальной военной операции, заставляет украинских бойцов зарываться в землю в надежде не попасть под его удар. Об этом рассказал командир боевой машины с позывным Перун, сообщает Минобороны.

«"Прорыв" — серьезная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не увидели», — сказал он. Также Перун положительно оценил теплозащитный кожух танка, мешающий противнику разглядеть Т-90М в тепловизионные прицелы.

В апреле американский портал 19FortyFive рассказал, что российские Т-90М получили комплекс динамической защиты «Реликт», способный противостоять современным противотанковым боеприпасам. Также танк получил систему защиты, которая фиксирует лазерное облучение машины комплексами управляемого вооружения и предупреждает экипаж об угрозе.