Раскрыты простые способы обезопасить ценные вещи от воров в отеле

The Mirror: эксперты ADT посоветовали не оставлять на дверях таблички с просьбой об уборке

Эксперты по безопасности компании ADT раскрыли простые способы обезопасить ценные вещи от воров в отеле во время путешествия. Их советы публикует The Mirror.

Специалисты рекомендовали туристам при заселении в отель просить администратора записать номер комнаты на листочке бумаги, а не произносить его вслух. Так злоумышленники не узнают, где вы остановились. Кроме того, по словам экспертов, будет не лишним смотреть по сторонам при входе и выходе из номера, чтобы убедиться, что никто за вами не наблюдает.

Еще один совет от специалистов по безопасности — не оставлять на ручке двери номера табличку с просьбой об уборке. Это может быть сигналом для потенциальных воров о том, что ваша комната пуста. Вместо этого эксперты рекомендуют сказать персоналу на стойке регистрации отеля, что вам требуется уборка.

Ранее бывший генеральный директор пограничных войск Великобритании (UK Border Force) и директор охранного предприятия Global Secure Accreditation Брайан Мур дал путешественникам советы по безопасному проживанию в гостиницах и перечислил основные меры предосторожности. В первую очередь, по словам эксперта, туристам при заселении в отель следует осмотреть замки на двери номера.