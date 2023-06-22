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11:29, 22 июня 2023Экономика

Экономисты рассказали о неизбежности высокой инфляции в США

Bloomberg: более раннее повышение ставки ФРС не помогло бы США избежать высокой инфляции

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Высокой инфляции в США не удалось бы избежать, даже если Федеральная резервная система США (ФРС) начала повышение ключевой ставки на девять месяцев раньше. Об этом со ссылкой на результаты моделирования ситуации пишет Bloomberg.

Исследование с использованием модели Bloomberg Economics показало, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в первом квартале 2023 года был бы на 5,9 процента выше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее в случае, если ФРС начала бы повышать процентную ставку во втором квартале 2021 года, а не в первом квартале 2022 года. При этом фактический рост ИПЦ составляет 5,8 процента.

Директор Bloomberg по экономическим исследованиям в США Дэвид Уилкокс сообщил, что страна столкнулась бы с самым резким скачком инфляции с 1970-х годов даже в случае более быстрой реакции регулятора на кризис. Он отметил, что, по данным анализа, для решения проблемы роста цен ФРС пришлось бы погрузить экономику в очень резкую рецессию.

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Более ранее начало ужесточения кредитно-денежной политики, однако, могло бы повлиять на ситуацию в 2022 году. Исследование показало, что пик инфляции в таком случае пришелся бы на третий квартал прошлого года и составил 7,6 процента вместо 8,6 процента во втором квартале. «Разница ощутимая, но не меняющая ситуацию кардинально», — отметил Уилкокс. Он также добавил, что прогнозы по инфляции при моделировании раннего повышения ставок более или менее соответствуют актуальным прогнозам Bloomberg Economics до конца 2025 года.

В мае глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева спрогнозировала, что инфляция в США в 2023 и 2024 годах сохранится на уровне, превышающем целевые показатели Федеральной резервной системы (ФРС). «Мы считаем, что инфляция в 2024 году останется выше среднесрочного целевого показателя», — сказала она.

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