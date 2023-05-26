В США спрогнозировали сохранение инфляции на уровне выше показателей ФРС

Глава МВФ Георгиева спрогнозировала сохранение инфляции на уровне выше показателей ФРС

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что инфляция в США в 2023 и 2024 годах сохранится на уровне, превышающем целевые показатели Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что инфляция в 2024 году останется выше среднесрочного целевого показателя ФРС», — сказала Георгиева в ходе пресс-конференции.

Ранее Георгиева заявила о том, что американские власти готовы найти решение проблемы повышения потолка госдолга и недопущения дефолта в Соединенных Штатах. Чиновница прокомментировала напряженные переговоры между американской администрацией и Конгрессом США о повышении потолка госдолга.

В апреле глава МВФ спрогнозировала скорый бум из-за уязвимости глобальной экономики. Она заявила, что мировая экономика не приближается к повторению глобального финансового кризиса 2008 года, однако в банковском секторе Соединенных Штатов и Швейцарии наблюдаются проблемы.