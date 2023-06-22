Обнаружен фрагмент амфоры со стихами Вергилия

Journal of Roman Archaeology: найден фрагмент амфоры со стихами Вергилия

Ученые из Университета Кордовы заявили об обнаружении фрагмента амфоры со стихами древнего поэта Вергилия. Результаты исследования опубликованы в Journal of Roman Archaeology.

Артефакт нашли во время археологических работ в муниципалитете Хорначуэлос. Первоначально ему не придали большого значения, потому что подобные керамические изделия не редкость в этом месте. Сам образец всего шесть сантиметров в ширину и восемь сантиметров в длину. Предположительно, фрагмент амфоры для хранения масла был изготовлен 1800 лет назад. Тогда же на нее нанесли текст, который, как оказалось после анализа, соответствует седьмому и восьмому стихам первой книги «Георгики» — поэмы Вергилия, посвященной сельскому хозяйству и жизни в сельской местности.

Специалисты выдвинули несколько гипотез о том, кто мог нанести надписи. Одна из них гласит, что они были сделаны специалистом, работником учебного заведения с определенной степенью грамотности или кем-то из близлежащих деревень, связанным с аристократической семьей, владеющей фабрикой. Также возможно, что их написал рабочий-ребенок, поскольку ранее было задокументировано регулярное использование молодых работников в заведениях такого типа.

В декабре 2021 года команда археологов раскопала руины древнего города недалеко от порта Агиокампос в Греции. Они заявили, что, вероятно, это город Мелибойя, который описывал древнегреческий поэт Гомер в «Илиаде».