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15:04, 22 июня 2023Силовые структуры

Задержанные ФСБ и МВД за легализацию иностранцев в России попали на видео

ФСБ показала видео задержания организаторов канала легализации иностранцев в России

ФСБ показала видео задержания организаторов канала легализации иностранцев в России. Запись опубликовал канал RT на русском.

На кадрах видно, что один из фигурантов лежит лицом в пол, а оперативники проводят обыски. Кроме того, показаны изъятые бумаги и документы.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранцев в России. Силовики задержали организатора преступного бизнеса и пятерых его пособников. Во время обысков была обнаружена лаборатория, в которой сообщники изготавливали поддельные документы.

Правоохранители изъяли 100 расшитых российских паспортов и 50 голографических наклеек для них, две тысячи листов бумаги с водяными знаками видов на жительство в России, восемь печатей для паспортов и два металлических клише для отпечатки обложек паспортов. Кроме того, были найдены украинские, словенские и российские водительские удостоверения, а также паспорта Южной Осетии и Абхазии и бланки миграционных карт.

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    Екатерина Власова
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