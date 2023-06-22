Шойгу заявил об отсутствии влияния поставок вооружения Киеву на ход спецоперации

Шойгу заявил, что поставки вооружения Киеву не повлияют на ход спецоперации

Количество поставленного Киеву вооружения не окажет существенного влияния на ход спецоперации. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

«Мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет», — заявил глава Минобороны.