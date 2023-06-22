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12:14, 22 июня 2023Россия

Шойгу заявил об отсутствии влияния поставок вооружения Киеву на ход спецоперации

Шойгу заявил, что поставки вооружения Киеву не повлияют на ход спецоперации

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Количество поставленного Киеву вооружения не окажет существенного влияния на ход спецоперации. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

«Мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет», — заявил глава Минобороны.

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    Варвара Родикова
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