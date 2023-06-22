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09:33, 22 июня 2023Бывший СССР

Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ у Новоданиловки

Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в районе Новоданиловки на запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоданиловки на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, атаку украинских солдат, наступавших силами до взвода, отразили мотострелковые подразделения. «Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил», — рассказал Чехов.

Огнем артиллерии поражен опорный пункт украинских войск севернее Белогорья, нанесен удар по живой силу ВСУ в районе Пятихаток и Степового, уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки, уточнил начальник пресс-центра.

Кроме того, передовыми подразделениями группировки было нанесено огневое поражение по скоплениям техники и живой силы противника, готовившейся к наступлению в районе Макаровки. Силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новоселки.

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    Варвара Кошечкина
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