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16:12, 22 июня 2023Путешествия

Врач назвала условие выживания членов экипажа пропавшего батискафа

Врач рассказала, что у экипажа пропавшего батискафа может остаться воздуха еще на 12 часов

Фото: ABACA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Врач-иммунолог Ирина Ярцева назвала условие выживания членов экипажа пропавшего в Атлантике батискафа. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, на борту подводного аппарата «Титан» может остаться воздуха еще на 12 часов, если находящиеся внутри туристы сразу перестали двигаться, разговаривать и часто дышать. «Но учитывая, что батискаф пока что даже не нашли, то смысла в этом, конечно, немного», — заключила Ярцева.

Ранее сообщалось, что на пропавшем в Атлантике батискафе с туристами закончился кислород. Представители береговой охраны Соединенных Штатов уведомили, что это должно было произойти примерно к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск).

18 июня туристы спустились к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. Об этом сообщила береговая охрана Бостона. Известно, что на борту находятся пять человек. По неподтвержденной информации, в их числе британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

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    Зарина Дзагоева
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