Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:57, 22 июня 2023Среда обитания

WWF России изменилась после признания нежелательной

WWF России отказалась от логотипа с пандой после признания Генпрокуратурой нежелательной

Фото: Manuel Esteban / Shutterstock / Fotodom

Неправительственная организация World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF), внесенная в реестр иноагентов в России, изменилась после того, как Генпрокуратура признала ее нежелательной, — в том числе, отказалась от логотипа с пандой. Об этом сообщается на сайте фонда.

«Российская национальная организация Всемирный фонд природы (ранее WWF России) прекратила отношения с World Wide Fund for Nature (Швейцария)», — говорится в сообщении. Уточняется, что организация расторгла соглашение об использовании логотипа с изображением панды и аббревиатуры WWF.

О признании международной неправительственной организации World Wide Fund for Nature нежелательной в России стало известно 21 июня. Власти сочли, что швейцарская организация представляет угрозу безопасности России.

В решении Генпрокуратуры отмечалось, что WWF пытается препятствовать реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе закончился
    Россиянина осудили на 13 лет за склонение подростков к руфингу и зацепингу
    WWF России изменилась после признания нежелательной
    В МВД прокомментировали ДТП с участием работника ГИБДД в Подмосковье
    Поставку новых российских самолетов перенесли из-за проблем с двигателем
    МИД предостерег США от непоправимой ошибки на Украине
    Стало известно о попытке ВСУ атаковать сахарный завод под Курском
    Диетолог дала россиянам совет насчет употребления шаурмы
    В МОК заявили о намерении лишить IBA права проведения турниров
    Супруга Кевина Костнера потребовала многомиллионные алименты на фоне развода
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.