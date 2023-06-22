WWF России изменилась после признания нежелательной

WWF России отказалась от логотипа с пандой после признания Генпрокуратурой нежелательной

Неправительственная организация World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF), внесенная в реестр иноагентов в России, изменилась после того, как Генпрокуратура признала ее нежелательной, — в том числе, отказалась от логотипа с пандой. Об этом сообщается на сайте фонда.

«Российская национальная организация Всемирный фонд природы (ранее WWF России) прекратила отношения с World Wide Fund for Nature (Швейцария)», — говорится в сообщении. Уточняется, что организация расторгла соглашение об использовании логотипа с изображением панды и аббревиатуры WWF.

О признании международной неправительственной организации World Wide Fund for Nature нежелательной в России стало известно 21 июня. Власти сочли, что швейцарская организация представляет угрозу безопасности России.

В решении Генпрокуратуры отмечалось, что WWF пытается препятствовать реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США.