Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:37, 22 июня 2023Россия

Глава избирательной комиссии из Приморья погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб глава избирательной комиссии Чугуевского района Приморья Альберт Юнусов

Фото: Информационный канал Избирательной комиссии Приморского края

В зоне проведения специальной военной операции погиб председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов. Об этом сообщил информационный канал Избирательной комиссии Приморского края в Telegram.

Он находился в войсках практически с момента объявления частичной мобилизации. 45-летний чиновник проявлял на передовой мужество, отвагу и стойкость духа.

В мае сообщалось, что на СВО погиб автор юмористического шоу «Уральские пельмени», бард Игорь Истомин. Он в прошлом году ушел добровольцем, однако спустя некоторое его близкие потеряли с ним связь. Тогда участника боевых действий признали пропавшим без вести. Спустя год родственники музыканта узнала о его смерти.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Комментарии отключены
    Последние новости
    В Херсонской области заявили об экокатастрофе из-за разрушения Каховской ГЭС. Что грозит местным жителям?
    В Совфеде предложили сажать на десять лет за слив данных
    Землетрясение магнитудой 4,6 произошло около Севастополя
    Глава избирательной комиссии из Приморья погиб в зоне СВО
    Многоэтажный дом загорелся в Киеве после взрыва
    Описаны последствия для мира от прекращения зерновой сделки
    Созданы прозрачные кальмары-альбиносы с видимой нервной системой
    Туристов стали пускать на предполагаемое место убийства Цезаря
    Гидронавт назвал ошибку при конструировании пропавшего в Атлантике батискафа
    Девушка раскрыла способ получить ответ от «абсолютно всех работодателей»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.