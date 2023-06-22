Глава избирательной комиссии из Приморья погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб глава избирательной комиссии Чугуевского района Приморья Альберт Юнусов

В зоне проведения специальной военной операции погиб председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов. Об этом сообщил информационный канал Избирательной комиссии Приморского края в Telegram.

Он находился в войсках практически с момента объявления частичной мобилизации. 45-летний чиновник проявлял на передовой мужество, отвагу и стойкость духа.

В мае сообщалось, что на СВО погиб автор юмористического шоу «Уральские пельмени», бард Игорь Истомин. Он в прошлом году ушел добровольцем, однако спустя некоторое его близкие потеряли с ним связь. Тогда участника боевых действий признали пропавшим без вести. Спустя год родственники музыканта узнала о его смерти.