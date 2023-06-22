В ряде регионов России спрогнозировали заморозки

Синоптик Вильфанд предупредил о заморозках на Урале и в Западной Сибири

Очень холодная погода прогнозируется в ряде регионов в ближайшие ночи, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. О том, где ожидаются заморозки, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам синоптика, в ночь на 23 и 24 июня холодная погода, на 4-6 градусов ниже нормы, прогнозируется в Приволжском федеральном округе, на Урале и на юге Западной Сибири.

«В Приволжье она будет настолько холодная, что не только на севере (в Кировской области, в Пермском крае) температура ночью будет понижаться до заморозков, но и на юге (в Башкортостане, в Оренбургской области) будут заморозки до минус 2 градусов — это редчайшая ситуация», — уточнил Вильфанд.

Также заморозки ожидаются и в Омской области, сказал метеоролог. Так, в ночные часы с 23 по 25 июня температура будет опускаться до минус 5 градусов.

Ранее синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал приход дождей в Москву и Московскую область. Самый дождливый день в столице, по его прогнозу, ожидается в пятницу, 23 июня.

