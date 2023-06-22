Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России
Глава Украины Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из РФ, несмотря на возражения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России, о чем он сообщил в Telegram, отметив, что считает закон правильным.
Сам текст документа Киев также направил в Европейский союз, чтобы оценить, не нарушает ли он права меньшинств на Украине.
Ранее Зеленский заявил, что существуют законодательные преграды в виде «ряда оговорок», которые не позволяют Украине запретить ввоз книг из России.