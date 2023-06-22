Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:51, 22 июня 2023Бывший СССР

Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России

Глава Украины Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из РФ, несмотря на возражения
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России, о чем он сообщил в Telegram, отметив, что считает закон правильным.

Сам текст документа Киев также направил в Европейский союз, чтобы оценить, не нарушает ли он права меньшинств на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что существуют законодательные преграды в виде «ряда оговорок», которые не позволяют Украине запретить ввоз книг из России.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    На пропавшем батискафе «Титан» в ближайшие часы закончится кислород
    Россиянам рассказали о способе сбить цену на аренду квартиры
    О пропавшем среди обломков «Титаника» батискафе покажут фильм
    Рогов рассказал об атаке ВСУ на Запорожскую область
    В ЕС уточнили детали запрета поставок нефти по «Дружбе»
    В Подмосковье экс-сотрудник МВД сбил велосипедиста и ударил его ножом
    Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России
    МИД России обвинил США в плагиате нового формата ДСНВ
    В УЕФА выразили надежду на возвращение российских команд к турнирам
    СК рассказал о выпущенных ВСУ ракетах по мосту между Крымом и Херсоном
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.