Глава Украины Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из РФ, несмотря на возражения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России, о чем он сообщил в Telegram, отметив, что считает закон правильным.

Сам текст документа Киев также направил в Европейский союз, чтобы оценить, не нарушает ли он права меньшинств на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что существуют законодательные преграды в виде «ряда оговорок», которые не позволяют Украине запретить ввоз книг из России.