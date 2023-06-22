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09:28, 22 июня 2023Россия

Власти Крыма прокомментировали землетрясение на полуострове

Советник главы Крыма Крючков назвал обычным явлением землетрясение на полуострове

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Землетрясение, которое зафиксировали недалеко от Севастополя, является нормой для Крымского полуострова. Такое заявление сделал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Ночные толчки — обычное для Южного Берега Крыма явление, которое никто практически и не заметил», — объяснил Крючков.

Он добавил, что украинский ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) начал распространять информацию о случившемся, и подчеркнул, что в землетрясениях малой балльности нет ничего необычного, так как полуостров находится в сейсмически опасной зоне.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 22 июня — его эпицентр находился в 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы. Подземный толчок был зафиксирован в 05:42 по местному времени.

27 февраля подземные толчки зафиксировали в акватории Черного моря в 25 километрах от побережья Крыма. Тогда сила землетрясения достигла 3,1.

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    Варвара Родикова
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