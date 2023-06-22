Власти Крыма прокомментировали землетрясение на полуострове

Советник главы Крыма Крючков назвал обычным явлением землетрясение на полуострове

Землетрясение, которое зафиксировали недалеко от Севастополя, является нормой для Крымского полуострова. Такое заявление сделал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Ночные толчки — обычное для Южного Берега Крыма явление, которое никто практически и не заметил», — объяснил Крючков.

Он добавил, что украинский ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) начал распространять информацию о случившемся, и подчеркнул, что в землетрясениях малой балльности нет ничего необычного, так как полуостров находится в сейсмически опасной зоне.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 22 июня — его эпицентр находился в 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы. Подземный толчок был зафиксирован в 05:42 по местному времени.

27 февраля подземные толчки зафиксировали в акватории Черного моря в 25 километрах от побережья Крыма. Тогда сила землетрясения достигла 3,1.