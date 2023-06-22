В Госдуме рассказали о способах пожаловаться на отключение горячей воды

Депутат Разворотнева: на долгое отключение горячей воды можно пожаловаться

В случае нарушения разрешенных сроков отключения горячей воды россияне могут обратиться в органы местного самоуправления. О способах пожаловаться в подобных ситуациях в беседе с «Радио 1» рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Так, Роспотребнадзор захотел запретить муниципалитетам отключать горячую воду в рамках профилактики на срок более 14 дней. Депутат отметила, что в некоторых районах работы проводят и на протяжении нескольких месяцев. В таком случае жильцы домов могут жаловаться.

«Можно жаловаться в органы местного самоуправления, на которых лежит ответственность за обеспечение теплом, водой и так далее. Мы можем жаловаться в прокуратуру на действия органов самоуправления, которые не исполняют свои обязанности. Мы можем идти в суд, доказывая, что услуга не предоставляется должного качества», — уточнила Разворотнева.

Ранее эксперты заявили, что в России невозможно сократить срок отключения горячей воды в жилых домах летом до трех дней. До этого с таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.