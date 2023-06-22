Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:59, 22 июня 2023Среда обитания

В Госдуме рассказали о способах пожаловаться на отключение горячей воды

Депутат Разворотнева: на долгое отключение горячей воды можно пожаловаться

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В случае нарушения разрешенных сроков отключения горячей воды россияне могут обратиться в органы местного самоуправления. О способах пожаловаться в подобных ситуациях в беседе с «Радио 1» рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Так, Роспотребнадзор захотел запретить муниципалитетам отключать горячую воду в рамках профилактики на срок более 14 дней. Депутат отметила, что в некоторых районах работы проводят и на протяжении нескольких месяцев. В таком случае жильцы домов могут жаловаться.

«Можно жаловаться в органы местного самоуправления, на которых лежит ответственность за обеспечение теплом, водой и так далее. Мы можем жаловаться в прокуратуру на действия органов самоуправления, которые не исполняют свои обязанности. Мы можем идти в суд, доказывая, что услуга не предоставляется должного качества», — уточнила Разворотнева.

Ранее эксперты заявили, что в России невозможно сократить срок отключения горячей воды в жилых домах летом до трех дней. До этого с таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Обнародованы новые данные о роли Польши в деле подрыва «Северных потоков»
    Американцев разрешили кормить искусственным мясом
    Полицейские силой забрали невесту в участок за мгновения до свадьбы
    Индонезия отказалась возобновлять безвизовый режим с Россией
    Киноакадемия США изменит требования для выдвижения на «Оскар» с 2025 год
    Психолог подсказала Ким Кардашьян способ преодолеть синдром самозванца
    В России рассказали о дальности захвата цели торпедой ЭТ-1Э
    Власти Курской области показали последствия обстрела со стороны Украины
    Москвичей предупредили о закрытии летних веранд столичных ресторанов
    В Госдуме рассказали о способах пожаловаться на отключение горячей воды
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.