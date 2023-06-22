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04:15, 22 июня 2023Мир

Спасшийся из-под обломков «Титаника» журналист поблагодарил российского пилота

Спасшийся из-под обломков «Титаника» в 2000 году журналист поблагодарил российского пилота

Фото: Reuters

Журналист, бывший научный редактор ABC Майк Гильен, спасшийся из-под обломков «Титаника» во время аналогичного инцидента в 2000 году, поблагодарил российского пилота в беседе с газетой «Известия».

«Передайте, пожалуйста, от меня народу России, насколько сильно я им благодарен, за то, что со мной был прекрасный пилот Виктор», — сказал Гильен. Он рассказал, что россиянин был пилотом во время погружения на российском аппарате. Говоря о причинах инцидента, журналист отметил, что с аппаратом не было никаких неполадок, а экспедиции «просто не повезло».

«Я хочу, чтобы вы знали, насколько я благодарен Виктору и всему российскому народу. Благодаря нему сегодня я жив. Если бы не его профессионализм, я бы не разговаривал с вами сегодня», — заключил Гильен.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.

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    Марина Совина
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