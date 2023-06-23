МИД заявил о запрете на въезд чиновников ЕС в Россию в ответ на санкции

МИД России: Москва расширила черный список чиновников ЕС в ответ на 11-й пакет санкций

МИД России считает новые санкционные меры Евросоюза в рамках 11-го пакета санкций нелегитимными и подрывающими международно-правовые нормы ООН, в ответ расширяет черный список чиновников ЕС. Об этом говорится на сайте МИД России.

Запрет на въезд в Россию распространяется на представителей европейских силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов объединения, «причастных к оказанию военной помощи» Киеву, и ряд других людей.

В 11-й пакет санкций ЕС в том числе попали Международный расчетный банк и банк «Центр международных расчетов», а также бизнесмены Артем Чайка и Игорь Чайка, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих, владелец крупной доли в добывающей компании «Сибуголь» Артем Усс.