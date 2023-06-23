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03:34, 23 июня 2023Силовые структуры

Бывший российский чиновник стал фигурантом дела барнаульского маньяка

Baza: экс-замглавы Калманского района Манишин признался в убийствах 5 девушек в 2000 году
Виталий Манишин

Виталий Манишин. Фото: Baza / Telegram

Бывший замглавы администрации Калманского района Алтайского края Виталий Манишин стал фигурантом дела барнаульского маньяка, орудовавшего в начале 2000-х годов. Российский экс-чиновник признался в убийстве пяти студенток. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Основная часть убийств произошла летом 2000 года. Тогда за три месяца пропали сразу пять абитуриенток, которые собирались поступать в Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ). По словам их родных, перед исчезновением девушки должны были встретиться с человеком, который обещал им помочь с поступлением. Все они пропали после посещения университета — в последний раз их видели, входящими в здание вуза, после чего их след терялся. Тела большинства девушек нашли лишь через год под Барнаулом. Все они были убиты. В 1998-99 году похожим образом исчезли четыре абитуриентки АлтГУ. Их убийства также связывали с барнаульским маньяком.

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Осенью 2000 года у следователей появился подозреваемый — ранее судимый 45-летний Александр Анисимов. Прямых улик против него не было. Вскоре Анисимов покончил с собой, исчезновения девушек прекратились, однако не все верили в его виновность. В начале мая 2023 года следователи задержали 52-летнего Виталия Манишина по подозрению в убийстве некой девушки в 1989 году. Однако, по данным издания, на днях Манишин дал признательные показания в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году. 21 июня ему предъявили обвинение в убийстве пяти человек.

Во время преступлений Манишин работал ветеринаром в районе, где нашли тела убитых. Позже он стал чиновником. До марта 2023 года он занимал пост замглавы Калманской администрации, заведовал комитетом ЖКХ, строительства и газификации.

Ранее в сети стал распространяться слух о том, что в Шуйском районе Ивановской области якобы орудует маньяк. Управление МВД (УМВД) по региону опровергло эту информацию.

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    Марина Совина
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