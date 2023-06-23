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04:30, 23 июня 2023Наука и техника

Эксперт рассказал о сбиваемых подручными средствами дронах

Эксперт Федутинов сообщил, что гражданские мини-дроны можно сбить бутылкой пива

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Гражданские мини-беспилотники, которые используют в качестве ударных дронов, можно сбить подручными средствами — хватит бутылки пива или чего-то увесистого, но это будет стечение обстоятельств. Об этом ведущий эксперт в области беспилотников Денис Федутинов сообщил РИА Новости.

Он отметил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) широко применяются гражданские дроны небольшого размера, которые могут нести осколочные гранаты и боевые части от реактивных гранат. Аппараты используют как ударные беспилотники или дроны-камикадзе.

«Повредить вручную такой аппарат при определенных обстоятельствах не составляет труда — достаточно сломать ему один из вентиляторов, и он упадет камнем вниз. Однако для человека на земле без спецсредств это всегда будет случайность, исключительное стечение обстоятельств», — сказал Федутинов.

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Говоря о дроне, который житель Забайкальского края сбил пакетом с продуктами, он отметил, что для такого аппарата хватит и менее увесистого предмета — бутылки, камня или палки. Федутинов пояснил, что для этого аппарат должен двигаться на малой скорости и высоте или зависнуть на небольшой высоте в зоне досягаемости рук.

Эксперт подчеркнул, что при использовании в штатном режиме, когда беспилотник летит на большой высоте или на относительно большой для человека скорости, его невозможно сбить подручными средствами.

Ранее губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что житель Забайкальского края, участвующий в СВО, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами. Беспилотник нес гранату.

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    Даниил Иринин
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