В России допустили удары по турецкому заводу по выпуску беспилотников на Украине

Депутат Госдумы Чепа: Россия может ударить по заводам Baykar на Украине

Заводы турецкой компании Baykar по производству беспилотников станут законной целью для России и будут уничтожены в случае их размещения на территории Украины. Это будут военные объекты, выпускающие продукцию, угрожающую России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Эти заводы могут быть законной целью для российских военных. И это абсолютно наше право, ведь такие предприятия — это военные объекты, выпускающие продукцию, угрожающую безопасности нашей страны. Естественно, мы будем их уничтожать и уничтожим. Поэтому Baykar следует внимательно подумать, прежде чем вкладывать деньги в производство на Украине», — предупредил Чепа.

Политик объяснил, что Baykar является частной турецкой компанией, поэтому руководство Турции имеет крайне ограниченное влияние на ее деятельность.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже объяснял, что речь идет о частной компании, его на нее воздействие имеет крайне ограниченный характер. Не знаю, зачем Baykar идет на эти риски», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что компания планирует начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Отмечается, что общий объем инвестиций турецкой компании в организацию производства на Украине составляет более 95 миллионов долларов.