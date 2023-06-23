Уничтожение артиллерийской установки НАТО российским дроном попало на видео

Французская самоходка CAESAR перевернулась, спасаясь бегством от российского беспилотника

Видео: РИА Новости

Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне специальной военной операции (СВО), пытаясь спастись от российского беспилотника, пишет РИА Новости.

На видео попал момент, как беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» уничтожает артиллерийскую установку НАТО. При этом водитель CAESAR заметил российский дрон и пытался от него уйти. Однако из-за высокой скорости движения машину занесло — и она несколько раз перевернулась.

На кадрах видно, как к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подъезжает машина скорой помощи.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский «Ланцет» самым опасным дроном для украинских войск. Военный эксперт Виктор Литовкин уточнил, что бесшумная работа двигателя этого беспилотника затрудняет его обнаружение средствами украинской противовоздушной обороны (ПВО).