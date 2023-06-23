Зеленский заявил о признании всем миром Украины как члена ЕС
Зеленский: мировое сообщество уже воспринимает Украину как члена Евросоюза
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна воспринимается мировым сообществом как член Евросоюза. Это обращение было опубликовано в его Telegram-канале.
Он рассказал, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обсуждались задачи, которые должны быть выполнены до конца года, чтобы полностью реализовать каждую рекомендацию Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. «Уверен, что все их реально выполнить. Четкая поддержка членства Украины в ЕС — политически нас уже так воспринимают, как члена Европейского союза», — сказал Зеленский.