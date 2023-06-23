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21:29, 23 июня 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о признании всем миром Украины как члена ЕС

Зеленский: мировое сообщество уже воспринимает Украину как члена Евросоюза

Кадр: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна воспринимается мировым сообществом как член Евросоюза. Это обращение было опубликовано в его Telegram-канале.

Он рассказал, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обсуждались задачи, которые должны быть выполнены до конца года, чтобы полностью реализовать каждую рекомендацию Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. «Уверен, что все их реально выполнить. Четкая поддержка членства Украины в ЕС — политически нас уже так воспринимают, как члена Европейского союза», — сказал Зеленский.

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    Марина Совина
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