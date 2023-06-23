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10:42, 23 июня 2023Путешествия

Россиянам разъяснили суть дресс-кода для туристов в Дагестане

Депутат Госдумы Журавлев: от отдыхающих в Дагестане просят лишь соблюдать местные традиции

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В листовках о правилах поведения и дресс-коде, которые не так давно начали раздаваться отдыхающим в Дагестане туристам, нет никаких требований, а есть лишь просьба соблюдать местные традиции. Суть памяток в разговоре с «360» россиянам разъяснил депутат нижней палаты парламента от партии «Родина» Алексей Журавлев.

«Никто ведь не станет заходить в обуви в мечеть, скажем, в Саудовской Аравии или распивать спиртное на улице где-нибудь в Иране, — пояснил он. — Там это законом запрещено, и последует немедленная ответственность, вплоть до тюремного заключения».

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Депутат Госдумы также подчеркнул, что незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому парламентарий посоветовал туристам перед путешествием в страны или регионы с другой культурой заранее изучить их традиции и обычаи, чтобы не стать причиной негодования местного населения.

«Это ведь уважение к культуре, которое воздастся вам сторицей, — добавил Журавлев. — Кавказские республики России — одни из самых гостеприимных в мире. Лучше всего это проявится, если ваше отношение к традициям будет почтительным и аккуратным».

Ранее в июне стало известно, что Минтуризма Дагестана выпустило специальную памятку с нормами поведения для туристов. Часть рекомендаций была связана с одеждой. В частности, приезжающим в регион мужчинам рекомендовали забыть про шорты и майки, а женщинам — отказаться от мини-юбок и другой открытой или облегающей одежды.

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    Фариза Бацазова
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