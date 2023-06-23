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11:03, 23 июня 2023Наука и техника

Обнаружен самый горячий коричневый карлик

Nature Astronomy: обнаружен самый горячий коричневый карлик

Фото: Jongsun Lee / Unsplash

Международная группа астрономов обнаружила планетоподобный объект, который горячее Солнца. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy. Препринт опубликован в репозитории arXiv.

Коричневый карлик является субзвездным объектом, который занимает промежуточное положение между массивными планетами и небольшими звездами. WD0032-317B был обнаружен на орбите вокруг маломассивного белого карлика WD0032-317, масса которого составляет всего 40 процентов массы Солнца, а температура — 37 тысяч кельвинов. Температура коричневого карлика достигает восемь тысяч кельвинов, что намного выше, чем у других коричневых карликов.

Звезда WD0032-317 впервые наблюдалась в начале 2000 года группой астрономов, изучавших данные Very Large Telescope Европейской южной обсерватории в Чили. Тогда впервые было замечено, что на вращение белого карлика влияет присутствие достаточно массивного компаньона. Масса коричневого карлика составляет примерно от 75 до 88 юпитеров, и он быстро вращается вокруг соседней звезды с периодом всего 2,3 часа.

Коричневый карлик находится в приливном захвате, что приводит к высоким дневным температурам (примерно от 7250 до 9800 кельвинов) и более низкой температуре на ночной стороне (примерно от 1300 до 3000 кельвинов). Температура на дневной стороне примерно на 5100 кельвинов выше, чем на любой другой известной планете-гиганте. Это делает WD0032-317B самым горячим известным коричневым карликом и более горячим, чем любая известная планета.

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    Александр Еникеев
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