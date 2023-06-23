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11:18, 23 июня 2023Среда обитания

В Москве рекордно опустели торговые центры

«Ъ»: доля пустующих площадей в торговых центрах Москвы достигла 14,5 процента

Фото: Deman / Shutterstock / Fotodom

По итогам первой половины 2023 года доля пустующих площадей в торговых центрах Москвы достигла рекордных 14,5 процента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Магазин магазинов».

Количество пустующих площадей в торговых центрах столицы достигло такого показателя впервые с 2009 года. По словам специалистов, уровень вакантности помещений оказался более значимым, чем в 2015 году, когда в торговых центрах пустовало десять процентов площадей.

При этом другие компании поделились более низкими показателями. В Nikoliers подсчитали, что уровень вакантности достиг 13,5 процента, в NF Group оценили долю пустующих площадей в 14,2 процента. Причиной увеличения показателя назвали завершение арендных соглашений международных брендов, объявивших об уходе с российского рынка.

В марте руководитель проектов департамента стратегического консалтинга компании IBC Real Estate Евгений Саурин заявил, что наибольшая доля свободных площадей в Москве была обнаружена в новых торговых центрах, расположенных на удалении от метро более чем на 15 минут пешком.

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    Нина Ташевская
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