ВСУ обстреляли город на границе с Крымом

РИА Новости: ВСУ обстреляли граничащий с Крымом город Геническ в Херсонской области

Геническ, расположенный на юге Херсонской области и граничащий с Крымом, попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

В окрестностях города услышали несколько взрывов, над окраиной Геническа поднимается черный дым. Рядом с самим городом, через Генический пролив, находится мост в Крым.

Удар прокомментировал и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Нанесли удар по жилой инфраструктуре Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow», — сообщил он.

Ранее ВСУ ударили по мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, — Чонгарскому, который расположен в 27 километрах юго-западнее Геническа.