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21:15, 23 июня 2023Мир

МИД России назвал Германию спонсором терроризма

Захарова: поставляя Украине и диверсантам оружие, Германия спонсирует терроризм
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Берлин, поставляя Киеву оружие, помогает диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, передавая украинской стороне оружие, Германия помогает террористам. «Дело за малым — назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм», — добавила она.

Таким образом она прокомментировала публикацию издания Bild am Sonntag, которое заявило: Министерство обороны Германии не исключает, что аммиакопровод «ТольяттиОдесса» в Харьковской области могли подорвать украинцы.

В документе Минобороны ФРГ говорится, что документ имеет гриф «только для служебного пользования». В ведомстве допускают участие украинской армии в разрушении аммиакопровода. Специалисты отмечают, что он находится на территории, которая контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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