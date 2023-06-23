Захарова: поставляя Украине и диверсантам оружие, Германия спонсирует терроризм

Берлин, поставляя Киеву оружие, помогает диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, передавая украинской стороне оружие, Германия помогает террористам. «Дело за малым — назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм», — добавила она.

Таким образом она прокомментировала публикацию издания Bild am Sonntag, которое заявило: Министерство обороны Германии не исключает, что аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в Харьковской области могли подорвать украинцы.

В документе Минобороны ФРГ говорится, что документ имеет гриф «только для служебного пользования». В ведомстве допускают участие украинской армии в разрушении аммиакопровода. Специалисты отмечают, что он находится на территории, которая контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ).