Россиянин нашел части скорострельного пулемета 1932 года и попал под следствие

Полиция нашла дома у жителя Хабаровского края части скорострельного пулемета 1932 года

Полиция нашла и изъяла у 47-летнего жителя города Николаевска-на-Амуре Хабаровского края части авиационного скорострельного пулемета системы Шпитального-Комарицкого образца 1932 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Фрагменты оружия были спрятаны в беседке на приусадебном участке частного дома мужчины. Он заявил на допросе в полиции, что нашел части пулемета в лесу рядом с селом Сергеевка и решил оставить себе в качестве трофея.

В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

22 июня сообщалось, что в Омске полицейские нашли нелегальный арсенал у 60-летнего местного жителя. Мужчина в гараже занимался переделкой оружия.