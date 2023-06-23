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15:41, 23 июня 2023Культура

Вышел дублированный трейлер первого фильма с Деппом после суда с Херд

Вышел дублированный трейлер первого за три года фильма c Джонни Деппом «Жанна Дюбарри»

В сети появился дублированный трейлер первого за три года фильма с участием американского актера Джонни Деппа «Жанна Дюбарри». Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании RWV Films.

Картина также является первой работой актера после суда с бывшей супругой Эмбер Херд. В основе сюжета ленты — история бурного романа короля Людовика XV в исполнении Деппа и его официальной фаворитки Жанны Дюбарри, роль которой сыграла режиссер проекта Майвенн Ле Беско.

Ранее стало известно, что картина «Жанна Дюбарри» сорвала семиминутные овации на открытии Каннского фестиваля. Отмечалось, что артист до слез растрогался во время аплодисментов после просмотра фильма в рамках фестиваля.

Кинокарьера Джонни Деппа была приостановлена несколько лет назад после того, как Эмбер Херд обвинила артиста в домашнем насилии. Актер потерял заключенные с ним ранее контракты, его перестали приглашать сниматься в кино. Летом прошлого года суд признал Херд виновной в клевете на Деппа.

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    Варвара Кошечкина
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