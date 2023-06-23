Россиянкам рассказали об опасности ношения наращенных ресниц в некоторых случаях

Мастер Саминская предупредила, что после наращивания ресниц свои ресницы могут выпасть

После процедуры наращивания ресниц свои ресницы могут выпасть, предупредила мастер салона красоты «НЬЮ» Валентина Саминская. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила об опасности ношения искусственных ресниц в некоторых случаях.

Мастер посоветовала отказаться от услуг специалиста, если он предлагает использовать клей для ресниц за 100-200 рублей, не проводя при этом тест на аллергию. «Дешевый клей в 90 процентах случаев приведет к аллергической реакции в области глаз, — рассказала Саминская. — Абсолютно гипоаллергенного клея для наращенных ресниц не бывает, однако качественные материалы снижают риск возникновения аллергии».

Аллергию, по словам мастера, может вызвать и средство для снятия наращенных ресниц. В зоне особого риска находятся обладательницы чувствительной кожи вокруг глаз. «Современные средства гипоаллергенны, но возможны индивидуальные особенности. При первом признаке пощипывания лучше смыть средство и нанести другое через 15 минут», — объяснила Саминская.

Тщательно подходите к выбору специалиста. В работе мастера для глаз катастрофически опасны склейки. Они появляются в результате нарушения техники наращивания ресниц, неаккуратного разделения волосков, а также нарушения правил работы с клеем. Результат такой ошибки: зуд, постоянный дискомфорт в области глаз Валентина Саминская мастер по наращиванию ресниц

Собеседница «Ленты.ру» предупредила, что конъюнктивит, простуды, вирусные заболевания являются противопоказаниями для наращивания ресниц. Она отметила, что не стоит уговаривать мастера нарастить ресницы больному человеку. Своей настойчивостью, по ее мнению, можно только усугубить состояние и не получить желаемого результата от процедуры.

Обладательницы тонких и слабых ресниц и вовсе рискуют остаться без них после процедуры наращивания, продолжила мастер. Спровоцировать мадароз (выпадение ресниц) может неопытный специалист при несоблюдении правил гигиены.

Также ресницы могут выпадать из-за неправильно подобранной толщины наращиваемых ресниц. Чем тоньше у вас ресницы, тем тоньше должны быть искусственные. И объем в такой ситуации должен быть не более, чем 2D Валентина Саминская мастер по наращиванию ресниц

Напоследок Саминская призвала читать отзывы о мастере в интернете, прежде чем доверить ему свое лицо. «Не стесняйтесь задавать как можно больше вопросов, рассказывайте о своем здоровье, не используйте в уходовой косметике средства с маслами. Тогда наращивание ресниц пройдет без негативных последствий, а результат будет радовать от трех до пяти недель», — заключила мастер.

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