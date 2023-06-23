Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вероника Кудерметова
Завтра
13:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Берлин
Даниил Медведев
0:1
2-й сет
live
Роберто Баутиста-Агут
Галле
Хэрриет Дарт
Сегодня
19:30 (Мск)
Анастасия Потапова
Бирмингем
Элина Аванесян
Завтра
11:30 (Мск)
Донна Векич
Берлин
Андрей Рублёв
Сегодня
19:15 (Мск)
Таллон Грикспор
Галле
18:24, 23 июня 2023Спорт

Могильный оценил непопадание в Зал славы НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Могильный заявил, что не удивился непопаданию в Зал славы НХЛ

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли‑2000 в составе «Нью‑Джерси Дэвилс» Александр Могильный оценил непопадание в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году. Его слова приводит «Матч ТВ».

Бывший хоккеист заявил, что находится в листе ожидания уже не первый год, поэтому не удивился исходу. «Мне было бы приятно в нем оказаться. Но в этой ситуации мне все равно. Жизнь продолжается. Даже не думаю об этом», — рассказал он.

О том, что российские хоккеисты не были введены в Зал славы НХЛ в 2023 году, стало известно 22 июня. Среди номинантов числились четыре отечественных спортсмена — Могильный, Сергей Гончар, Александр Мальцев и Борис Михайлов, однако ни один из них не попал в окончательный список.

В Зал славы были введены вратари «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, «Калгари Флэймс» Майк Вернон и «Питтсбург Пингвинс» Том Баррассо, а также нападающий Пьер Тарджон.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    Повреждения ведущего в Крым Чонгарского моста оказались намного серьезнее
    Небензя обвинил генсека ООН в игнорировании предупреждений про Каховскую ГЭС
    Гоар Аветисян показала шрам на теле после подтяжки кожи
    На Западе объяснили причины вялого контрнаступления ВСУ
    Блинкен заявил о введении санкций против двух сотрудников ФСБ
    Движение транспорта на центральных улицах Москвы закроют на день
    Мужчина рассказал о жизни с приходящими по расписанию головными болями
    Крупный пожар в российском супермаркете сняли на видео
    В ООН оценили последствия разрушения Каховской ГЭС
    Блогерша перечислила три удешевляющие внешний вид ошибки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.