Могильный оценил непопадание в Зал славы НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Могильный заявил, что не удивился непопаданию в Зал славы НХЛ

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли‑2000 в составе «Нью‑Джерси Дэвилс» Александр Могильный оценил непопадание в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году. Его слова приводит «Матч ТВ».

Бывший хоккеист заявил, что находится в листе ожидания уже не первый год, поэтому не удивился исходу. «Мне было бы приятно в нем оказаться. Но в этой ситуации мне все равно. Жизнь продолжается. Даже не думаю об этом», — рассказал он.

О том, что российские хоккеисты не были введены в Зал славы НХЛ в 2023 году, стало известно 22 июня. Среди номинантов числились четыре отечественных спортсмена — Могильный, Сергей Гончар, Александр Мальцев и Борис Михайлов, однако ни один из них не попал в окончательный список.

В Зал славы были введены вратари «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, «Калгари Флэймс» Майк Вернон и «Питтсбург Пингвинс» Том Баррассо, а также нападающий Пьер Тарджон.