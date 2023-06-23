Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:37, 23 июня 2023Экономика

Прибыль от драки Маска и Цукерберга оценили в миллиард долларов

Президент UFC: бой Маска и Цукерберга может принести миллиард долларов

Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress.com

Президент UFC (американская промоутерская компания по смешанным единоборствам — ММА) Дана Уайт в интервью TMZ Sports оценил потенциальную прибыль от боя Илона Маска и Марка Цукерберга в миллиард долларов.

Уайт рассказал, что говорил с обоими миллиардерами после их спора в социальных сетях и они «абсолютно серьезны» в отношении будущего поединка. Он отметил, что уже начал подготовку к его проведению и считает, что это будет «самый крупный бой за всю мировую историю, грандиознее всего, что когда-либо проводилось». По его словам, плата за просмотр драки двух миллиардеров побила бы все рекорды. Обычная цена за просмотр боя в UFC составляет 80 долларов, но президент ассоциации сказал, что для поединка Маска и Цукерберга она будет увеличена до 100 долларов.

Материалы по теме:
Первый после Маска. Кто управляет делами владельца Tesla и помогает ему очернять врагов?
Первый после Маска.Кто управляет делами владельца Tesla и помогает ему очернять врагов?
19 июля 2022
Час расплаты. Почему IT-гиганты увольняют тысячи сотрудников по всему миру?
Час расплаты.Почему IT-гиганты увольняют тысячи сотрудников по всему миру?
30 января 2023

На данный момент самым громким событием в UFC считается бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера в 2017 году, который принес организаторам 600 миллионов долларов. Однако доход от драки богатейшего человека в мире и находящегося на десятой строчке рейтинга миллиардеров может быть втрое выше, считает Уайт. По мнению главы UFC, ни Маск, ни Цукерберг не нуждаются в деньгах и могли бы направить прибыль на благотворительность.

Конфликт между предпринимателями начался после того, как компания Meta (признана экстремистской и запрещена в России) сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации в одном из своих постов в принадлежащей ему социальной сети, и Цукерберг ответил, что принимает вызов.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости
    Повреждения ведущего в Крым Чонгарского моста оказались намного серьезнее
    МИД России рассказал детали встречи «ядерной пятерки»
    Экс-главу российского города выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест
    Необходимость отключать горячую воду летом на срок до двух недель объяснили
    Мужчина два месяца делал копию сумки Hermès за миллионы рублей ради возлюбленной
    В МИД пообещали ответить на санкции ЕС против российских журналистов
    Российский студент заказал наркотический коктейль и стал фигурантом дела
    Очередь за бесплатными бургерами в Москве попала на видео
    Прибыль от драки Маска и Цукерберга оценили в миллиард долларов
    Женщина с пятнами на лице обрела внешность известной рэперши с помощью макияжа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.