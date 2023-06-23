МИД Чехии заявил об отсутствии коротких путей в ЕС для Украины

Глава МИД Чехии Липавский заявил, что для Украины нет коротких путей в ЕС

В случае с Украиной отсутствуют короткие пути по вступлению в Евросоюз (ЕС). Такое мнение выразил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает ТАСС.

«Никаких коротких путей быть не может. Они должны выполнить все критерии. И, разумеется, все страны-члены ЕС должны дать свое согласие. Но они [украинцы] упорно работают», — сказал он.

По словам дипломата, предварительный доклад Еврокомиссии (ЕК) о готовности Украины к переговорам о вступлении продемонстрировал, что республике еще многое нужно сделать.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в ближайшие 20-30 лет невозможно будет представить без Украины. Фон дер Ляйен также указала, что ЕС несет «особую ответственность перед Украиной» и внимательно относится к желанию республики к вступлению в Евросоюз.

22 июня еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий сообщил, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС.