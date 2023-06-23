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17:30, 23 июня 2023Бывший СССР

Глава Сухопутных войск Украины высказался о резервных британских танках

Глава Сухопутных войск Украины Cырский: ВСУ держат в резерве танки Challenger 2

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) держат в резерве предоставленные Великобританией танки Challenger 2. Об этом командующий Сухопутными войсками республики генерал Александр Сырский высказался в интервью британской газете The Guardian.

Он поблагодарил Лондон за поддержку Киева, отметив, что британские танки использовались при обучении, однако в настоящий момент находятся в резерве. На вопрос о его размерах генерал ответил, что эта информация является тайной.

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    Георгий Нестеров
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