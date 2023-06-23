В России запустят социальный проект для выпускников детских домов

Skillbox и фонд «Дети наши» запустят в России проект для выпускников детских домов

Образовательная платформа Skillbox совместно с благотворительным фондом «Дети наши» запустит в России социальный проект для выпускников детских домов. Соответствующий пресс-релиз поступил в «Ленту.ру» в пятницу, 23 июня.

Детям предоставят возможность получить бесплатное обучение востребованным digital- и IT-специальностям с дальнейшей помощью в трудоустройстве. Цель инициативы — повысить внимание общественности, бизнеса и образовательных учреждений к проблеме профессионального развития детей-сирот.

Принять участие в проекте могут выпускники детских домов, попадающие в возрастную группу от 17 от 25 лет и подтвердившие статус сироты. В рамках пилотного запуска первыми участниками станут выпускники детдомов Смоленской и Ярославской областей. В дальнейшем проект будет масштабирован и на другие регионы.

Каждый участник, получивший грант, получит личную консультацию с профориентологом, который поможет выявить интересы и личные качества студента, определить карьерные цели и выбрать профессию среди наиболее востребованных направлений. На старте Skillbox выделит 50 грантов.

«Этот проект — крутая возможность для наших ребят. Выпускникам детских домов очень нужна поддержка в самый сложный для них период — на старте самостоятельной жизни. Теперь у них появилась отличная возможность расширить кругозор, примерить на себя новые, востребованные профессии и, возможно, изменить что-то в своей жизни», — высказалась в заключение Юлия Паринская, руководитель направлений постинтернат и наставничество фонда «Дети наши».

Ранее сообщалось, что в Ингушетии объявили три нерабочих дня — с 28 по 30 июня — в связи с мусульманским праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Глава региона рекомендовал МВД принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории региона в дни проведения праздника.