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05:32, 23 июня 2023Россия

Российские бойцы сорвали ротацию теробороны ВСУ на передовых позициях

ВС РФ на лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны ВСУ на передовых позициях

Фото: РИА Новости

Начальник пресс-службы российской группировки войск «Восток» Вадим Астафьев сообщил, что бойцы ВС РФ на лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях. Его слова приводит РИА Новости.

Подразделениями «Восточной» была сорвана ротация личного состава 241-й бригады украинской теробороны, говорится в сообщении. Кроме того, российская авиация нанесла поражение по местам скопления живой силы и боевой техники ВСУ на лисичанском направлении.

Астафьев также сообщил, что российские военные уничтожили западную технику в Донецкой народно республике (ДНР), в том числе самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab в районе Ивановки, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ в районе Миньковки и два миномета на позициях в районе Марьинки и Красногоровки.

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    Марина Совина
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